  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цитаишвили: Забрал в супермаркете последнее, скупил все, что оставалось
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цитаишвили: Забрал в супермаркете последнее, скупил все, что оставалось

Премьер-лига
(1 голосов)

Возмутился безопасностью киевлян - заторы и большое количество людей на улицах

Цитаишвили: Забрал в супермаркете последнее, скупил все, что оставалось
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили сообщил о своем личном карантине (из-за мировой пандемии Covid-19).

- Карантин проходит нормально, тренируюсь по программе, которую нам дали. Придерживаюсь всех правил самоизоляции, из дома выхожу только на пробежку и изредка за продуктами.

В свободное время смотрю фильмы, сериалы, играю в Counter-Strike на компьютере, как и другие ребята, читаю книгу по психологии "Ни сы", автор Джен Синсеро. Книга о том, что нужно верить в себя, в свои цели, идеи и вообще о том, как чувствовать себя увереннее. В некоторые периоды жизни она очень помогает.

Читайте такжеЭкс-вингера Динамо не отпустили на родину, пригрозив разрывом контракта

Также провожу время с родителями, которые сейчас у меня гостят, а также вместе с девушкой гуляем с собакой - у меня бигль по кличке Бандит. Конечно, носим маски, регулярно моем руки с мылом и дезинфицируем.

Хотя порой кажется, что у нас в городе не карантин, а просто обычные дни: на улицах много людей, а на дорогах - пробки.

Маски было непросто найти, но девушка помогла, и мы обеспечили семью, а дезинфицирующее средство купил в супермаркете - забрал последнее, скупил все, что оставалось. Затем поделился с Николаем Шапаренко и другими ребятами, которые просили и сами не могли найти в продаже.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили коронавирус карантин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...