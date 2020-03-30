Цитаишвили: Забрал в супермаркете последнее, скупил все, что оставалось

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили сообщил о своем личном карантине (из-за мировой пандемии Covid-19).

- Карантин проходит нормально, тренируюсь по программе, которую нам дали. Придерживаюсь всех правил самоизоляции, из дома выхожу только на пробежку и изредка за продуктами.

В свободное время смотрю фильмы, сериалы, играю в Counter-Strike на компьютере, как и другие ребята, читаю книгу по психологии "Ни сы", автор Джен Синсеро. Книга о том, что нужно верить в себя, в свои цели, идеи и вообще о том, как чувствовать себя увереннее. В некоторые периоды жизни она очень помогает.

Также провожу время с родителями, которые сейчас у меня гостят, а также вместе с девушкой гуляем с собакой - у меня бигль по кличке Бандит. Конечно, носим маски, регулярно моем руки с мылом и дезинфицируем.

Хотя порой кажется, что у нас в городе не карантин, а просто обычные дни: на улицах много людей, а на дорогах - пробки.

Маски было непросто найти, но девушка помогла, и мы обеспечили семью, а дезинфицирующее средство купил в супермаркете - забрал последнее, скупил все, что оставалось. Затем поделился с Николаем Шапаренко и другими ребятами, которые просили и сами не могли найти в продаже.