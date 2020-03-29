Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-вингера Динамо не отпустили на родину, пригрозив разрывом контракта
Джермейн Ленс вынужден остаться в Турции
Бывший вингер "Динамо" Джермейн Ленс вынужденно остаётся в Турции во время карантина.
"Бешикташ" отказался отпускать голландца на родину, пригрозив разорвать контракт, если тот ослушается руководителей клуба.
"Он хочет поехать в Голландию, но я тоже не могу никуда уехать. Нужно оставаться там, где вы есть. И у нас у всех тоже есть дети… Если кто-то хочет уйти, хотя наш президент попросил всех остаться в Стамбуле, то мы можем отпустить его путем расторжения контракта, как было в случае с Оби Микелом и "Трабзонспором", – цитирует менеджера "Бешикташа" Эрдала Торуногуллари hurriyet.com.tr.