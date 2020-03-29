  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Экс-вингера Динамо не отпустили на родину, пригрозив разрывом контракта
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-вингера Динамо не отпустили на родину, пригрозив разрывом контракта

Турция
(1 голосов)

Джермейн Ленс вынужден остаться в Турции

Экс-вингера Динамо не отпустили на родину, пригрозив разрывом контракта
Новина українською

Бывший вингер "Динамо" Джермейн Ленс вынужденно остаётся в Турции во время карантина.

"Бешикташ" отказался отпускать голландца на родину, пригрозив разорвать контракт, если тот ослушается руководителей клуба.

"Он хочет поехать в Голландию, но я тоже не могу никуда уехать. Нужно оставаться там, где вы есть. И у нас у всех тоже есть дети… Если кто-то хочет уйти, хотя наш президент попросил всех остаться в Стамбуле, то мы можем отпустить его путем расторжения контракта, как было в случае с Оби Микелом и "Трабзонспором", – цитирует менеджера "Бешикташа" Эрдала Торуногуллари hurriyet.com.tr.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бешикташ (Стамбул) Джермейн Ленс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...