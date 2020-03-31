Кичак: Многое меняется в мире, страшно смотреть новости

Голкипер "Олимпика" Артем Кмчак рассказал, как проводит время в изоляции со своей семьей.

- Как для тебя проходит карантин?

- Во время карантина стараюсь придерживаться всех рекомендаций, которые предложены правительством. Кроме прогулки с собакой и выхода в магазин, стараюсь не покидать дом. Воздерживаюсь от каких-либо контактов с людьми, кроме своей семьи.

- Как поддерживаешь форму во время изоляции?

- Форму поддерживаю благодаря плану подготовки, которую нам присылает тренер по физподготовке Антон Дяченко. Кроме того, ещё есть отдельные тренировки, предложенные тренером вратарей Владимиром Тименко.

- Что ты чувствуешь сейчас в контексте ситуации, сложившейся в мире?

- Многое поменяется в мире, при чем совершенно в разных отраслях. Пандемия затронула множество стран. Многие сферы деятельности полностью остановились. Страшно смотреть новости. Но сейчас время думать о здоровье и жизни людей. Главное, я считаю, придерживаться рекомендаций ВОЗ и соблюдать все санитарно-гигиенические нормы.

- Как коротаешь время в домашних условиях?

- Дома есть всегда чем заняться, тем более, с детьми. Мы тренируемся вместе, играем в настольные игры, выполняем разные развивающие задания, смотрим фильмы, сериалы.

- Составь свой список из 5 любимых фильмов/книг.

- Из последнего что я посмотрел, мне понравились фильмы "Джокер", "Ирландец", "Жизнь прекрасна", сериал "Настоящий детектив".

Последнее, что читал – это "Чемодан" Сергея Довлатова, "Квантовый воин" Джона Кехо. А сейчас я начинал читать книгу Амита Кетвала "Атлетический мозг".