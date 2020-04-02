Ящишин: Дыминский устал вкладывать денежные средства в Карпаты

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин рассказал о финансировании клуба.

"Наш клуб продолжает работать, игроки и персонал придерживается всем правилам карантина, готовимся к аттестации и занимаемся текущими вопросами.

В клубе на данный момент существуют финансовые проблемы. В первую очередь из-за того, что почетный президент "Карпат" устал вкладывать денежные средства в клуб. Мы продолжаем поиски новых инвесторов и надеяться на лучшие дни", - сказал Ящишин.

Напомним, что Петр Дыминский, который является почетным президентом "Карпат", в последние годы находится за границей.