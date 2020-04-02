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Ящишин: Дыминский устал вкладывать денежные средства в Карпаты

Премьер-лига
(1 голосов)

У Карпат все плохо

Ящишин: Дыминский устал вкладывать денежные средства в Карпаты
Новина українською

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин рассказал о финансировании клуба.

"Наш клуб продолжает работать, игроки и персонал придерживается всем правилам карантина, готовимся к аттестации и занимаемся текущими вопросами.

В клубе на данный момент существуют финансовые проблемы. В первую очередь из-за того, что почетный президент "Карпат" устал вкладывать денежные средства в клуб. Мы продолжаем поиски новых инвесторов и надеяться на лучшие дни", - сказал Ящишин.

Напомним, что Петр Дыминский, который является почетным президентом "Карпат", в последние годы находится за границей.

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В статье: Карпаты (Львов) Ростислав Ящишин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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канц (Kołobrzeg)
02.04.2020 в 16:39
"Петр Дыминский, который является почетным президентом "Карпат", в последние годы находится за границей" - а должен находиться за убийство человека в тюрьме!
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Инспектор ( )
02.04.2020 в 17:18
Ты прав. Люди из Карпат забывают об этом говорить
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