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Ящишин: Дыминский устал вкладывать денежные средства в Карпаты
У Карпат все плохо
Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин рассказал о финансировании клуба.
"Наш клуб продолжает работать, игроки и персонал придерживается всем правилам карантина, готовимся к аттестации и занимаемся текущими вопросами.
В клубе на данный момент существуют финансовые проблемы. В первую очередь из-за того, что почетный президент "Карпат" устал вкладывать денежные средства в клуб. Мы продолжаем поиски новых инвесторов и надеяться на лучшие дни", - сказал Ящишин.
Напомним, что Петр Дыминский, который является почетным президентом "Карпат", в последние годы находится за границей.