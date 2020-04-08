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Беседин: Динамо навязывает борьбу Шахтеру в очных встречах, однако на дистанции нас не хватает

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард киевлян рассказал о последних неудачных сезонах команды

Беседин: Динамо навязывает борьбу Шахтеру в очных встречах, однако на дистанции нас не хватает
Новина українською

Нападающий "Динамо" Артем Беседин рассказал, что, по его мнению, мешает команде реализовать свой потенциал на на протяжении последних сезонов.

"Мы навязываем борьбу "Шахтеру" в очных встречах, однако на дистанции нас не хватает. Более ответственно и профессионально подходить к играм с аутсайдерами. Чего-то нам не хватает, где-то не дорабатываем.

Мы теряем очки с аутсайдерами. Я считаю, что к таким матчам необходимо подходить крайне ответственно", – сказал Беседин.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Артем Беседин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
08.04.2020 в 18:41
Поэтому тест Фенимора Купера утром , в обед и перед сном
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