Беседин: Динамо навязывает борьбу Шахтеру в очных встречах, однако на дистанции нас не хватает

Нападающий "Динамо" Артем Беседин рассказал, что, по его мнению, мешает команде реализовать свой потенциал на на протяжении последних сезонов.

"Мы навязываем борьбу "Шахтеру" в очных встречах, однако на дистанции нас не хватает. Более ответственно и профессионально подходить к играм с аутсайдерами. Чего-то нам не хватает, где-то не дорабатываем.

Мы теряем очки с аутсайдерами. Я считаю, что к таким матчам необходимо подходить крайне ответственно", – сказал Беседин.