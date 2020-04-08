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Беседин: Динамо навязывает борьбу Шахтеру в очных встречах, однако на дистанции нас не хватает
Форвард киевлян рассказал о последних неудачных сезонах команды
Нападающий "Динамо" Артем Беседин рассказал, что, по его мнению, мешает команде реализовать свой потенциал на на протяжении последних сезонов.
"Мы навязываем борьбу "Шахтеру" в очных встречах, однако на дистанции нас не хватает. Более ответственно и профессионально подходить к играм с аутсайдерами. Чего-то нам не хватает, где-то не дорабатываем.
Мы теряем очки с аутсайдерами. Я считаю, что к таким матчам необходимо подходить крайне ответственно", – сказал Беседин.
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Источник:ТК Футбол
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08.04.2020 в 18:41
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