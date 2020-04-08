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Мораес: Хочу вернуться в Сантос, скучаю по игре в Бразилии

Премьер-лига
(1 голосов)

Новый Тайсон?

Мораес: Хочу вернуться в Сантос, скучаю по игре в Бразилии
Новина українською

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал о том, что был бы не против вернуться в бразильский "Сантос".

"Я хочу вернуться в "Сантос", скучаю по игре в Бразилии", – сказал Мораес.

Напомним, что именно воспитанником "Сантоса" является нападающий. Контракт Мораеса с "горняками" рассчитан до конца 2021 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сантос (Бразилия) Жуниор Мораес
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Комментарии (3)
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xapyga (Запорожье)
08.04.2020 в 20:47
Кстати выглядит отлично,почти как Роналдо)
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+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
08.04.2020 в 20:46
Presto putana
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0
-2
avatar
simargl (Чернигов)
08.04.2020 в 20:37
В 34 года можно будет уже и в Сантосе поиграть, если на годик не продлит контракт с ШД ...
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+2
-1

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