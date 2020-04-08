Мораес: Хочу вернуться в Сантос, скучаю по игре в Бразилии

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал о том, что был бы не против вернуться в бразильский "Сантос".

"Я хочу вернуться в "Сантос", скучаю по игре в Бразилии", – сказал Мораес.

Напомним, что именно воспитанником "Сантоса" является нападающий. Контракт Мораеса с "горняками" рассчитан до конца 2021 года.