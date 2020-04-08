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Мораес: Хочу вернуться в Сантос, скучаю по игре в Бразилии
Новый Тайсон?
Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал о том, что был бы не против вернуться в бразильский "Сантос".
"Я хочу вернуться в "Сантос", скучаю по игре в Бразилии", – сказал Мораес.
Напомним, что именно воспитанником "Сантоса" является нападающий. Контракт Мораеса с "горняками" рассчитан до конца 2021 года.
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Источник:Твиттер Esporte Interativo
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Комментарии (3)
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xapyga (Запорожье)
08.04.2020 в 20:47
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+2
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
08.04.2020 в 20:46
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simargl (Чернигов)
08.04.2020 в 20:37
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