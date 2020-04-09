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Арановский: За что удалили Кравченко? Вы спросите у Серёжи, я думаю, он ответит

Премьер-лига
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Рефери рассказал о паре своих резонансных решений

Арановский: За что удалили Кравченко? Вы спросите у Серёжи, я думаю, он ответит
Новина українською

Украинский арбитр Евгений Арановский прокомментировал пару своих резонансных решений в нынешнем сезоне.

- Прокомментируйте скандальный эпизод в матче "Шахтер" - "Десна" (1:0).

- Резонанс вокруг этого эпизода поднят среди неспециалистов узкого круга. У арбитров этот момент не вызвал никаких споров. Очевидный офсайд, однако для ассистента арбитра это был сложный момент.

Для арбитра в поле ничего не поменялось с внедрением VAR. Он выходит на футбольное поле и должен принимать свои решения. Он не должен думать, что VAR его исправит. Я должен сделать так, чтобы видеоассистент в мои действия не вмешался. Я должен отсудить идеально.

- В 4-ом туре УПЛ вы дали красную Сергею Кравченко за разговоры? Как бороться с постоянным давлением со стороны футболистов?

- Вы спросите у Серёжи... Я думаю, он ответит. После игры мне сказал ассистент, что Кравченко ему позвонил и извинился. Я считаю, это по-мужски.

Я стал на защиту ассистента, поскольку он сказал нелицеприятные слова в его сторону.

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В статье: Сергей Кравченко Евгений Арановский Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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