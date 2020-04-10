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Вербич: У Динамо очень хорошая конкуренция на флангах - де Пена, Цыганков, Караваев, даже Пиварич

Премьер-лига
(1 голосов)

А еще вернется Леднев

Вербич: У Динамо очень хорошая конкуренция на флангах - де Пена, Цыганков, Караваев, даже Пиварич
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Хавбек "Динамо" Беньямин Вербич поделился мнением о конкуренции на флангах команды.

"Конкуренция всегда хороша для игроков. При конкуренции ты намного больше показываешь на поле больше. У нас очень хорошая конкуренция на флангах: де Пена, Цыганков, Караваев. Даже Пиварич показал на сборах, что может играть на фланге полузащиты.

Леднев мне очень нравится, он мой хороший друг. Мне нравится его стиль игры. Когда он вернется, мы его будем поддерживать в команде. Всегда приглашаем его обратно. Он хороший игрок, что уже показал в "Заре" и "Динамо", – сказал Вербич в прямом эфире в инстаграме "Футбольного формата".

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В статье: Заря (Луганск) Александр Караваев Динамо (Киев) Йосип Пиварич Богдан Леднев Виктор Цыганков Беньямин Вербич Карлос де Пена
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Источник:
Трибуна

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