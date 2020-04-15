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Полузащитник Десны: Если затянется карантин - буду мясо развозить

Премьер-лига
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Сравнил Рябоконя с Шараном

Полузащитник Десны: Если затянется карантин - буду мясо развозить
Новина українською

Сергей Старенький, хавбек "Десны", в программе #ЗалишайсязФутболом сообщил, как переживает карантин, рассказал о задачах команды и сравнил наставников Александра Рябоконя в черниговской команде и Владимира Шарана из "Александрии". В команде с Кировоградщины Сергей выступал в 2013-2018 годах.

Чем Шаран отличается от Рябоконя? Шаран - эмоциональный тренер, Рябоконь - спокойный. Они отличаются всем: тренировочным процессом, стилем игры.

По словам Старенького перед "Десной" стоит задача - попасть в еврокубки.

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Ждем окончания пандемии и надеемся быстрее вернуться к тренировочному процессу и к официальным матчам.

У меня есть источник дохода вне футбола - сеть ресторанов, специализирующихся на приготовлении мяса и рыбы. Мы шутим с друзьями: если затянется карантин, буду мясо развозить.

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В статье: Сергей Старенький Владимир Шаран Десна (Чернигов) Александр Рябоконь ФК Александрия
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