Полузащитник Десны: Если затянется карантин - буду мясо развозить

Сергей Старенький, хавбек "Десны", в программе #ЗалишайсязФутболом сообщил, как переживает карантин, рассказал о задачах команды и сравнил наставников Александра Рябоконя в черниговской команде и Владимира Шарана из "Александрии". В команде с Кировоградщины Сергей выступал в 2013-2018 годах.

Чем Шаран отличается от Рябоконя? Шаран - эмоциональный тренер, Рябоконь - спокойный. Они отличаются всем: тренировочным процессом, стилем игры.

По словам Старенького перед "Десной" стоит задача - попасть в еврокубки.

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