Йерко Леко: Это я мог везти Динамо З U-19 в Киев на плей-офф Юношеской Лиги УЕФА

Хорватский экс-игрок киевского "Динамо" 2002-2006 годов Йерко Леко рассказал, чем занимается после завершения карьеры игрока.

А жизнь у него насыщенная: тренерская работа с юношеской командой хорватской "Локомотивы" и игры в чемпионате среди ветеранов.

- Судя по твоим страницам в соцсетях, форму удается поддерживать и после завершения профессиональной карьеры. Чемпионат среди ветеранов, который ты выиграл с "Локомотивой" - это серьезный уровень?

- Очень серьезный, в чемпионате принимают участие 12 команд. У нас уже по достижении 33-летнего возраста можно заявляться для участия в нем. К слову, в прошлом году мы выиграли сразу два чемпионата среди ветеранов с "Локомотивой" - и по большому футболу, и по мини-футболу.

Главным нашим соперником является "Загреб", за который выступают многие экс-футболистов сборной - Вукоевич, Шимунич, Шимич, Марич, Бишчан, Крешич. Я шучу над ними: «У вас в команде много звезд, а у нас - команда-звезда» (смеется). У нас играют ребята не такие звездные, выступали во второй-третьей лигах Хорватии, но мы сильны командной игрой. Я играю в нападении и три года подряд становлюсь лучшим бомбардиром (смеется). Нынешний чемпионат изз-за коронавируса, как и все турниры, пришлось приостановить. Мы пока идем в лидерах, опережая ближайших преследователей из "Загреба" на одно очко. С интересом ждем продолжения баталий на футбольных полях.

- Также ты тренируешь юношескую команду "Локомотивы". Какие успехи?

- Да, уже третий год. Все довольно неплохо складывается - мы ведем борьбу за лидирующие позиции с загребским "Динамо" и "Хайдуком". Также мне осталось доучиться полтора года на тренерских курсах для получения лицензии PRO, которая позволит мне работать со взрослыми командами. Мы договорились с президентом "Локомотивы", с которым у меня очень хорошие отношения, пока я набираюсь опыта с командой U19, но когда буду готов, то смогу возглавить первую команду.

К слову, летом прошлого года меня приглашали работать с юношеской командой загребского "Динамо", но я отказался, потому что с молодежью мне и в "Локомотиве" нравится работать. Но сейчас в Загребе планируется тренерская рокировка, и на место Ненада Бьелицы должен прийти Игорь Йовичевич, работавший ранее в "Карпатах". Если так произойдет, то руководство "Динамо" хочет, чтобы я возглавил вместо Игоря вторую команду, которая выступает во втором дивизионе. Это уже взрослый футбол, и это будет интересно. Но, опять же, все будет зависеть от президента "Локомотивы", сможет ли он отпустить меня. Если скажет, что я нужен здесь, то я снова откажу "Динамо" и останусь.

- Кстати, тебе даже удалось стать с юношеской командой "Локомотивы" чемпионом Хорватии...

- Да, это было в первый сезон после того, как я принял команду. Причем ее тренером я стал уже по ходу сезона, поэтому заслуга в получении первого в истории чемпионства «Локомотивы» по юношах здесь не только моя, но и предыдущего наставника.

Затем было выступление в Юношеской Лиге УЕФА, также оставило приятные воспоминания ("Локомотива" не проиграла ни одного матча - сначала в первом раунде обыграла на выезде бухарестское «Динамо», а затем дома сыграла вничью, а во втором круге после двух ничьих уступила боснийском "Железничар" по правилу выездного гола. - ред.). В феврале же смотрел, как загребское «Динамо» играло в раунде плей-офф Юношеской Лиги УЕФА, и поймал себя на мысли, что это я мог привезти команду в Киев, если бы принял предложение динамовцев прошлым летом (улыбается).