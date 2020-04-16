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Иванисеня: Мне кажется, чемпионат Испании мне бы подошел

Премьер-лига
(1 голосов)

Хотя игрок с детства болеет за Ливерпуль

Иванисеня: Мне кажется, чемпионат Испании мне бы подошел
Новина українською

Хавбек "Зари" Дмитрий Иванисеня рассказал, какие европейские чемпионаты и клубы ему нравятся, а также поведал о кумирах детства.

- В каком чемпионате хотел бы когда-то попробовать свои силы?

- Мне очень импонирует чемпионат Испании. В этом вопросе я отталкиваюсь от своей структуры игры, от того футбола, в который умею играть и который я хорошо понимаю. Мне кажется, чемпионат Испании мне бы подошел.

- А игра какого европейского клуба тебе нравится?

- Я с детства болею за "Ливерпуль". То, как они сейчас играют, я думаю, всем нравится. У них очень быстрый футбол, интенсивный, агрессивный. Мне нравится, как они сразу вступают в контрпрессинг при потере мяча. На данный момент игра этой команды мне очень импонирует.

- Ты, вырос в те времена, когда детство проходило на футбольных площадках во дворах, а важными атрибутами были футболки своих кумиров, которые покупались на обычном рынке. Какие у тебя были?

- Моей первой была футболка Эрнана Креспо, когда он еще в "Челси" играл. Конечно еще футболка Шевченко была. Была еще футболка Чиприана Марики из "Шахтера". Когда чуть старше стал, купил себе футболку Криштиану Роналду, когда он за "МЮ" играл.

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Иванисеня
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Источник:
football.ua

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Комментарии (1)
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svat1303 (Днепр)
16.04.2020 в 18:13
А кто мама,иван или сеня?
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