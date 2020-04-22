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ФК Карпаты выдвинул Смалийчука кандидатом на пост президента УПЛ

Премьер-лига
(3 голосов)

Двое львовских

ФК Карпаты выдвинул Смалийчука кандидатом на пост президента УПЛ
Новина українською

Футбольный клуб "Карпаты" сообщил, что выдвигает своего бывшего вице-президента Олега Смалийчук на пост президента УПЛ.

Как говорится в заявлении, клуб воспользовался правом участника Украинской Премьер-лиги, одного из основателей организации.

Футбольный клуб "Карпаты" (Львов) официально сообщает о выдвижении на пост президента УПЛ Смалийчука Олега Петровича.

Соответствующее официальное письмо клуб направил Дирекции Премьер-лиги.

Читайте такжеСмалийчук обратился к Палкину с просьбой выдвинуть его кандидатуру на должность президента УПЛ

Напомним, что сейчас в УПЛ зарегистрирован один кандидат на пост президента УПЛ. Выборы должны состояться в понедельник, 27 апреля.

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В статье: Карпаты (Львов) Олег Смалийчук президент УПЛ
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Источник:
Карпати

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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
22.04.2020 в 13:31
Грузите апельсины бочками....
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0
0
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tolina-ystas (Краматорск)
22.04.2020 в 12:09
На тебе боже,что мне негоже.Совсем деградируем.
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+1
0
Fritz (Кузнецовск)
22.04.2020 в 11:43
Який клуб-такий і кандидат...
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+2
0


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