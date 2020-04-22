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ФК Карпаты выдвинул Смалийчука кандидатом на пост президента УПЛ
Двое львовских
Футбольный клуб "Карпаты" сообщил, что выдвигает своего бывшего вице-президента Олега Смалийчук на пост президента УПЛ.
Как говорится в заявлении, клуб воспользовался правом участника Украинской Премьер-лиги, одного из основателей организации.
Футбольный клуб "Карпаты" (Львов) официально сообщает о выдвижении на пост президента УПЛ Смалийчука Олега Петровича.
Соответствующее официальное письмо клуб направил Дирекции Премьер-лиги.
Напомним, что сейчас в УПЛ зарегистрирован один кандидат на пост президента УПЛ. Выборы должны состояться в понедельник, 27 апреля.