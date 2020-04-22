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УПЛ не приняла заявку Смалийчука на выборы президента Лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовяне не уложились в отведенные сроки

УПЛ не приняла заявку Смалийчука на выборы президента Лиги
Новина українською

УПЛ не приняла заявку бывшего вице-президента "Карпат" Олега Смалийчука, которого львовский клуб выдвинул на пост президента Лиги, так как были нарушены сроки ее подачи. Об этом сообщил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий

"По требованиям устава, срок подачи заявок заканчивается за 10 дней до даты выборов (27 апреля). То есть, все клубы и все желающие участники УПЛ должны были выдвинуть свои кандидатуры до пятницы, 17 апреля.

Эта заявка подана с нарушением сроков. Мы ее получили только сегодня и не можем принять к рассмотрению, иначе это будет нарушение нашего устава. Официально и в положенный срок нам подали только одну заявку, от Александра Шевченко", - сказал Дикий.

Отметим, что выборы президента УПЛ должны пройти 27 апреля. Впрочем, в связи с карантином, введенным в стране, скорее всего, выборы будут перенесены. Если это произойдет и сроки выборов будут сдвинуты, вероятно, Смалийчук сможет принять в них участие, подав дополнительную заявку.

Напомним, что на данный момент официально зарегистрирован только один кандидат – президент Львовской федерации футбола Александр Шевченко, которого выдвинули "Десна" и ФК "Львов".

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В статье: Карпаты (Львов) Евгений Дикий Олег Смалийчук
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
22.04.2020 в 20:38
какой с Смалийчука президент УПЛ --даже не думайте принемать его заявку --вспомните Карпаты каторые он угробил --хотите чтобы угробил весь укр футбол как Ротань молодёжку
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cavo27
22.04.2020 в 19:24
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