Пятов: Блохин – мотиватор, а не супертактик

Вратарь "Шахтёра" и сборной Украины Андрей Пятов поделился мнением об Олеге Блохине.

"Он хороший человек. Он мне дал шанс в сборной, можно так сказать, доверял мне. Он своеобразный. Не супертактик, действительно, скорее он мотиватор. Настроить на один матч – вообще без проблем.

Поэтому, наверное, легче в сборной, когда матч раз в два месяца. Настроить, собрать на короткий период", – сказал Пятов в эфире Цыганык Live.