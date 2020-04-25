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Пятов: Блохин – мотиватор, а не супертактик

Премьер-лига
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Голкипер рассказал о бывшем тренере сборной Украины

Пятов: Блохин – мотиватор, а не супертактик
Новина українською

Вратарь "Шахтёра" и сборной Украины Андрей Пятов поделился мнением об Олеге Блохине.

"Он хороший человек. Он мне дал шанс в сборной, можно так сказать, доверял мне. Он своеобразный. Не супертактик, действительно, скорее он мотиватор. Настроить на один матч – вообще без проблем.

Поэтому, наверное, легче в сборной, когда матч раз в два месяца. Настроить, собрать на короткий период", – сказал Пятов в эфире Цыганык Live.

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В статье: Андрей Пятов Украина Олег Блохин Шахтер (Донецк)
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