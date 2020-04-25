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Пятов: Блохин – мотиватор, а не супертактик
Голкипер рассказал о бывшем тренере сборной Украины
Вратарь "Шахтёра" и сборной Украины Андрей Пятов поделился мнением об Олеге Блохине.
"Он хороший человек. Он мне дал шанс в сборной, можно так сказать, доверял мне. Он своеобразный. Не супертактик, действительно, скорее он мотиватор. Настроить на один матч – вообще без проблем.
Поэтому, наверное, легче в сборной, когда матч раз в два месяца. Настроить, собрать на короткий период", – сказал Пятов в эфире Цыганык Live.
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