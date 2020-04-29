Руслан и Денис. Наставник Колоса признался, что кричит только на одного игрока

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин рассказал о взаимоотношениях с форвардом команды - своим сыном Денисом Костышиным.

Тренер признался, что кричит только на одного футболиста в команде и это - Денис.

Взять его за ухо? Бабушка приедет! (Смеется). У меня с президентом (президент "Колоса" Андрей Засуха, - ред.) был разговор, позвонил мне и по-мужски поговорил со мной о Денисе. Говорит: "Это мой футболист. Относись к нему соответственно". Он защищал своего футболиста. Напихал, говорит, ты не должен себя так вести с ним. Я где-то переборщил, а он услышал - на трибуне сидел.

Руслан рассказал, что сын сейчас читает биографическую книгу легенды итальянского футбола Роберто Баджо.

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