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Руслан и Денис. Наставник Колоса признался, что кричит только на одного игрока

Премьер-лига
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Но и переживает о его будущем

Руслан и Денис. Наставник Колоса признался, что кричит только на одного игрока
Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин рассказал о взаимоотношениях с форвардом команды - своим сыном Денисом Костышиным.

Тренер признался, что кричит только на одного футболиста в команде и это - Денис.

Взять его за ухо? Бабушка приедет! (Смеется). У меня с президентом (президент "Колоса" Андрей Засуха, - ред.) был разговор, позвонил мне и по-мужски поговорил со мной о Денисе.

Говорит: "Это мой футболист. Относись к нему соответственно". Он защищал своего футболиста. Напихал, говорит, ты не должен себя так вести с ним. Я где-то переборщил, а он услышал - на трибуне сидел.

Руслан рассказал, что сын сейчас читает биографическую книгу легенды итальянского футбола Роберто Баджо.

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Потому что его судьба переплетается с событиями в жизни Дениса. У Баджо 7 операций, в частности крестообразные связки в 17 лет. У моего сына "кресты" были в 15 лет, теперь в 22.

Говорят, что это уже и "крест" на карьере. Трудно сделать операцию, а у тебя при этом еще и развивается тело. Дай Бог, у Дениса все будет хорошо.

Раскрыл ли Денис свой потенциал? С такими травмами - я не знаю.

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В статье: Руслан Костышин Роберто Баджо Денис Костышин Колос (Ковалевка) Андрей Засуха
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Источник:
Бомбардир

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