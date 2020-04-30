Рафаилов: Если чемпионат остановят, то это нужно принять всем спокойно, без истерик

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов поделился мнением относительно завершения чемпионата Украины и распределения мест в случае досрочного окончания.

"Много споров ведется вокруг того, нужно доигрывать чемпионат или нет. Тут есть две вещи: спортивный принцип и здоровье людей. Конечно, чтобы сохранить первый и избежать споров, обид и недосказанности, чемпионат необходимо доиграть. Но нельзя пренебрегать безопасностью и здоровьем людей.

Поэтому нужно быть готовыми к тому, что чемпионат будет остановлен. И эту ситуацию принять всем спокойно, без истерик. Это форс-мажор. Итоги, конечно, нужно утверждать по результатам всех состоявшихся туров, отказаться от всех спекуляций и домыслов", – написал Рафаилов в Фейсбуке.

Напомним, что после 23 туров "Заря" идет на втором в турнирной таблице УПЛ, имея равное количество очков с "Динамо", но опережая киевлян по дополнительным показателям.