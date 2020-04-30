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Рафаилов: Если чемпионат остановят, то это нужно принять всем спокойно, без истерик

Премьер-лига
(1 голосов)

Лучше доиграть, но здоровье людей на первом месте

Рафаилов: Если чемпионат остановят, то это нужно принять всем спокойно, без истерик
Новина українською

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов поделился мнением относительно завершения чемпионата Украины и распределения мест в случае досрочного окончания.

"Много споров ведется вокруг того, нужно доигрывать чемпионат или нет. Тут есть две вещи: спортивный принцип и здоровье людей. Конечно, чтобы сохранить первый и избежать споров, обид и недосказанности, чемпионат необходимо доиграть. Но нельзя пренебрегать безопасностью и здоровьем людей.

Поэтому нужно быть готовыми к тому, что чемпионат будет остановлен. И эту ситуацию принять всем спокойно, без истерик. Это форс-мажор. Итоги, конечно, нужно утверждать по результатам всех состоявшихся туров, отказаться от всех спекуляций и домыслов", – написал Рафаилов в Фейсбуке.

Напомним, что после 23 туров "Заря" идет на втором в турнирной таблице УПЛ, имея равное количество очков с "Динамо", но опережая киевлян по дополнительным показателям.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов коронавирус
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Комментарии (4)
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Dem555-85 (Мариуполь)
30.04.2020 в 22:25
Кубок нужно доигрывать. Если кубок выиграет не Динамо, то третье место не даёт место в группе ЛЕ
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.04.2020 в 22:44
Серьёзно?)))
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Dem555-85 (Мариуполь)
30.04.2020 в 23:22
Место в группе напрямую только победителю кубка даётся. Если условная Ворскла или Мариуполь выиграют кубок, а Заря займет 2 место, то Динамо не факт, что квалификацию ЛЕ пройдет)
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jmen2986 (Kiev)
30.04.2020 в 22:10
Рафаилов-если чемпионат остановят ,то мне уже похрену
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