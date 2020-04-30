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Рафаилов: Если чемпионат остановят, то это нужно принять всем спокойно, без истерик
Лучше доиграть, но здоровье людей на первом месте
Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов поделился мнением относительно завершения чемпионата Украины и распределения мест в случае досрочного окончания.
"Много споров ведется вокруг того, нужно доигрывать чемпионат или нет. Тут есть две вещи: спортивный принцип и здоровье людей. Конечно, чтобы сохранить первый и избежать споров, обид и недосказанности, чемпионат необходимо доиграть. Но нельзя пренебрегать безопасностью и здоровьем людей.
Поэтому нужно быть готовыми к тому, что чемпионат будет остановлен. И эту ситуацию принять всем спокойно, без истерик. Это форс-мажор. Итоги, конечно, нужно утверждать по результатам всех состоявшихся туров, отказаться от всех спекуляций и домыслов", – написал Рафаилов в Фейсбуке.
Напомним, что после 23 туров "Заря" идет на втором в турнирной таблице УПЛ, имея равное количество очков с "Динамо", но опережая киевлян по дополнительным показателям.
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