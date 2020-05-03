Мирча Луческу: При мне Мхитарян стал отличным голеадором

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу поделился мыслями насчет Генриха Мхитаряна.

"Генрих - решающий игрок, пусть тренеру и нужно для него найти подходящее место на поле. Я сделал его вторым форвардом, учитывая его качества в плане ассистов. Чтобы добить доверия, он не должен играть в аренде, ему нужна определенность.

В "Манчестер Юнайтед" у него не сложилось, потому что ему приходилось начинать движение слишком далеко от ворот, он был не в лучшей ситуации в тактическом плане. Он отличный парень, мне было приятно работать с ним. Со мной он стал отличным голеадором", – рассказал Мирча Луческу.