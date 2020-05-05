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Луческу: Сейчас чемпионат Украины уже не тот

Премьер-лига
(1 голосов)

Эх, были времена

Луческу: Сейчас чемпионат Украины уже не тот
Новина українською

Экс-наставник "Шахтера" Мирча Луческу на карантине пересматривает былые матчи донецкой команды и ностальгирует по прошлому.

"Всегда занимался физическими упражнениями, и сидеть дома для меня очень тяжело. Но сейчас, кстати, появилось время пересмотреть матчи, в которых участвовал и как игрок, и как тренер. По клубному ТВ "Шахтера" с удовольствием смотрю классные игры, которые мы провели. Против "Челси", "Ювентуса", "Арсенала", "Ромы", "Порту", "Баварии"...

Конечно же, и против киевского "Динамо". У нас была отличная лига: "Шахтер", "Динамо", "Днепр", "Металлист". Сейчас чемпионат Украины уже не тот", – сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport24

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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
05.05.2020 в 19:14
Спасибо Мистер что пояснили, а то мы не знали
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0
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Просто Квашин (Харьков)
05.05.2020 в 18:37
Так это серьезная работа Ахметова и Палкина...Они обещали перегнать Европу....
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-1


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