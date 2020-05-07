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Цыганык: На сегодняшний момент сотрудничество Реброва с Динамо не обсуждается

Премьер-лига
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В ближайшее время руководство киевского клуба менять тренера не собирается

Цыганык: На сегодняшний момент сотрудничество Реброва с Динамо не обсуждается
Новина українською

Известный украинский журналист и ведущий Профутбола Игорь Цыганык в прямом эфире программы "Циганик LIVE" рассказал о возможном возвращении Сергея Реброва в киевское "Динамо".

"Насколько я знаю, Игорь Суркис не ведет переговоры нис кем. В "Динамо" сейчас есть тренер - Алексей Михайличенко. Я думаю, что в ближайшее время разговоров о том, что кто-то может возглавить киевлян, быть не может.

У Суркиса и Реброва хорошие отношения. Я знаю, что даже уже работая в "Ференцвароше", Ребров приезжал на базу "Динамо", он говорил с президентом. Но разговоров о возможном сотрудничестве не было.

Относительно Реброва могу сказать, что имел информацию о заинтересованности в его тренерских услугах от клубов из-за рубежа. Он знает английский, он коммуникабельный, он тренер новой формации, он и поиграл в хороших клубах. У него есть репутация. Поэтому думаю, что пока Ребров смотрит больше в сторону Европы. На сегодняшний момент сотрудничество специалиста с "Динамо" не обсуждается", -сказал Цыганик.

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В статье: Сергей Ребров Динамо (Киев) Игорь Цыганык Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Football Hub

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