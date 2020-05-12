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Тренеры здоровые, на очереди - игроки. Шаран определился с тренировками Александрии

Премьер-лига
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С четверга

Тренеры здоровые, на очереди - игроки. Шаран определился с тренировками Александрии
Новина українською

Игроки "Александрии" сегодня сдадут ПЦР-тест на COVID-19 для допуска к командной тренировке в рамках ослабления карантина.

Накануне тест сдал тренерский штаб - ни одного положительного результата зафиксировано не было.

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Уже с четверга, 14 мая, "Александрия" планирует проводить занятия небольшими группами с использованием нескольких футбольных полей.

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В статье: ФК Александрия тренировка тестирование карантин
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Источник:
Футбол News

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