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Десна прошла тест на коронавирус - заболевших не выявлено

Премьер-лига
(2 голосов)

Команда может смело приступать к тренировкам

Десна прошла тест на коронавирус - заболевших не выявлено
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь рассказал о том, что игроки и сотрудники клуба уже прошли тест на коронавирус и теперь команда может смело приступать к тренировкам.

"Мы собрались чуть раньше, уже провели тестирование 56 человек – это футболисты и работники базы. Через трое суток получили результаты – все здоровы.

Тренируемся индивидуально, 40-50 минут в день. После результатов тестирования провели занятия в малых группах, без единоборств. Уже можем смело приступать к командным тренировкам", - сказал рябоконь.

Напомним, что на карантин "Десна" ушла, занимая 4-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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