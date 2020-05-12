Десна прошла тест на коронавирус - заболевших не выявлено

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь рассказал о том, что игроки и сотрудники клуба уже прошли тест на коронавирус и теперь команда может смело приступать к тренировкам.

"Мы собрались чуть раньше, уже провели тестирование 56 человек – это футболисты и работники базы. Через трое суток получили результаты – все здоровы.

Тренируемся индивидуально, 40-50 минут в день. После результатов тестирования провели занятия в малых группах, без единоборств. Уже можем смело приступать к командным тренировкам", - сказал рябоконь.

Напомним, что на карантин "Десна" ушла, занимая 4-е место в турнирной таблице УПЛ.