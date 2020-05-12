Данило Силва о натурализации: Был предметный интерес, когда тренером сборной был Блохин

Экс-защитник "Динамо" Данило Силва, который является рекордсменом среди бразильцев по сыгранным за киевлян матчам, вспомнил о своем динамовском отрезке в карьере.

- Ты покинул "Динамо" в 2017-м после семи лет, проведенных в клубе. Можно ли назвать "Динамо" родным для тебя?

- Без сомнений, выступления за "Динамо" – это лучший момент в моей карьере. Я выступал на высоком уровне, боролся за самые высокие места в Украине, успешно с командой выступал в еврокубках, противостоял сильнейшим футболистам мира. В Украине я выиграл все, что можно было – становился чемпионом, завоевывал Кубок и Суперкубок страны. Поэтому период выступлений за "Динамо" я вспоминаю исключительно с теплотой в сердце и, действительно, могу назвать команду родной для себя.

- Ты сыграл за "Динамо" более 200 матчей во всех турнирах – больше всех среди всех бразильцев, которые выступали за команду. Есть ли по этому поводу гордость?

- Недавно я подсчитал, что сыграл 222 матча за "Динамо". И могу с уверенностью сказать, что в каждой игре я отдавался – как физически, так и ментально – на сто процентов. Вот это для меня действительно повод для гордости, что за семь лет, проведенных в Киеве, меня никто не сможет упрекнуть в том, что я играл спустя рукава и незаслуженно занимал чье-то место на поле.

- Будучи игроком "Динамо", ты неоднократно говорил, что готов выступать за сборную Украины. Были конкретные предложения о смене гражданства?

- Когда еще тренером сборной был Олег Блохин, был предметный интерес. Но на тот момент я еще не провел в Украине пять лет, поэтому и вопрос натурализации не стоял. В дальнейшем же, уже когда формально я мог стать украинцем, то все так и осталось на уровне разговоров – на меня никто из Федерации футбола Украины не выходил.