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Азовцы устроили экскурсию своей карантинной базой

Премьер-лига
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В четверг игроки сдадут ПЦР-тесты

Азовцы устроили экскурсию своей карантинной базой
Новина українською

Решение Кабинета Министров о смягчении карантина позволило "Мариуполю" начать подготовку к возобновлению тренировок и официальных матчей с учетом всех медико-эпидемиологических требований и рекомендаций.

Учебно-тренировочная база команды пока недоступна для футболистов. Основной комплекс, который состоит из комфортабельных номеров для "азовцев", раздевалок, столовой, душевых, сауны, медицинской и реабилитационной комнат, "тренажерку" и конференц-зала, все еще находится на «карантине». Все помещения закрыты и продезинфицированы.

Совсем другую картину можно увидеть на тренировочных полях, где начался практически полноценный рабочий процесс.

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Свои коррективы опять же вносят противовирусные правила. Просто так на территорию базы не попасть даже ее сотруднику. Стоит пересечь «границу», как вы попадаете под прицел пирометра (бесконтактный инфракрасный термометр) - «дежурный» фиксирует вашу температуру тела и заносит данные в специальный журнал (конечно, с «подозрительной» температурой на базу не попадешь).

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А лишний раз говорить о необходимости носить медицинские маски и перчатки (в том числе и вовремя полевых работ!), Не стоит. Это уже правило, что стало привычкой.

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И команда Оксаны Журавлевой (главного агронома клуба) со своими задачами справляется на «отлично». Футболисты вот-вот выйдут из вынужденного отпуска и 3 натуральные футбольные поля уже в оптимальном состоянии. Хотя забот хватало. Газоны необходимо было удобрить, «закатать», подстричь, полить и наконец нанести разметку. Причем к каждому поля применяется «индивидуальный подход».

Ждать гостей на полях осталось недолго. Уже в четверг тренерский штаб, футболисты и персонал сдадут ПЦР тесты на коронавирус.

Кроме базы возобновил свою работу и клубный фан-шоп, который расположен у СК «Ильичевец». В нем, кстати, можно приобрести не только игровую форму, атрибутику и сувениры, но и стильную маску с клубным логотипом.

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В статье: ФК Мариуполь Тренировочная база тренировка газон карантин
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Источник:
Маріуполь

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