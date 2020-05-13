Азовцы устроили экскурсию своей карантинной базой

Решение Кабинета Министров о смягчении карантина позволило "Мариуполю" начать подготовку к возобновлению тренировок и официальных матчей с учетом всех медико-эпидемиологических требований и рекомендаций.

Учебно-тренировочная база команды пока недоступна для футболистов. Основной комплекс, который состоит из комфортабельных номеров для "азовцев", раздевалок, столовой, душевых, сауны, медицинской и реабилитационной комнат, "тренажерку" и конференц-зала, все еще находится на «карантине». Все помещения закрыты и продезинфицированы.

Совсем другую картину можно увидеть на тренировочных полях, где начался практически полноценный рабочий процесс.

Свои коррективы опять же вносят противовирусные правила. Просто так на территорию базы не попасть даже ее сотруднику. Стоит пересечь «границу», как вы попадаете под прицел пирометра (бесконтактный инфракрасный термометр) - «дежурный» фиксирует вашу температуру тела и заносит данные в специальный журнал (конечно, с «подозрительной» температурой на базу не попадешь).

А лишний раз говорить о необходимости носить медицинские маски и перчатки (в том числе и вовремя полевых работ!), Не стоит. Это уже правило, что стало привычкой.

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И команда Оксаны Журавлевой (главного агронома клуба) со своими задачами справляется на «отлично». Футболисты вот-вот выйдут из вынужденного отпуска и 3 натуральные футбольные поля уже в оптимальном состоянии. Хотя забот хватало. Газоны необходимо было удобрить, «закатать», подстричь, полить и наконец нанести разметку. Причем к каждому поля применяется «индивидуальный подход».

Ждать гостей на полях осталось недолго. Уже в четверг тренерский штаб, футболисты и персонал сдадут ПЦР тесты на коронавирус.

Кроме базы возобновил свою работу и клубный фан-шоп, который расположен у СК «Ильичевец». В нем, кстати, можно приобрести не только игровую форму, атрибутику и сувениры, но и стильную маску с клубным логотипом.