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Мариуполь определился с датой тестирования на COVID-19, Бабич опасается нагрузок

Премьер-лига
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Чтобы не вызвать травм

Мариуполь определился с датой тестирования на COVID-19, Бабич опасается нагрузок
Новина українською

Завтра, 13 мая, ФК "Мариуполь", а именно игроки основной команды, тренеры и персонал, пройдут тестирование ПЦР на COVID-19.

Поэтому сегодня и пока не будет результатов теста - команда не будет тренироваться большими группами.

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Будем работать в малых группах, - говорит наставник команды Александр Бабич. - Есть для этого условия - 3 поля, на них одновременно может тренироваться 12 человек.

План работы на эту неделю расписан. Будем постепенно подводить команду до готовности. Форсировать тренировочную работу не можем, потому что переживаем прежде всего за здоровье игроков.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич тренировка тестирование карантин
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