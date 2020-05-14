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Цитаишвили: Что еще надо выиграть, чтобы дали шанс. Чемпионат Марса?

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек недоволен количеством игрового времени в клубе

Цитаишвили: Что еще надо выиграть, чтобы дали шанс. Чемпионат Марса?
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили в очередной раз высказался на счет того, что молодым игрокам не дают шансов.

"Разве те, кто выиграл чемпионат мира U-20, много играют? Будто это не достижение, а наоборот – последнее место заняли. Никто не смотрит, что люди выиграли чемпионат мира.

Я уже шутил, что еще надо выиграть, чтобы хотя бы шанс дали. Чемпионат Марса надо выиграть нам? Такое чувство было, что ты выиграл, люди на руках носят. Приходишь в клуб, а тут не изменилось ничего", – сказал Цитаишвили.

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В статье: Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
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Источник:
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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
14.05.2020 в 22:07
Не уравновешенный игрок , переоценивающий свои возможности , злоупотребляющий индивидуальной игрой явно не нужен в ДК. Еще и пи$dливо-разговорчивый. В аренду просись или уходи раз не нравится .
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nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
14.05.2020 в 22:03
Я не понимаю, чё он тогда жаловался на академию Шахтёра, раз в ДК ему не дают игровое время?
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СашаXM (Хмельницкий)
14.05.2020 в 22:03
какие-то сопли ... а ниче что 80% той команды играют в УПЛ?
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