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Цитаишвили: Что еще надо выиграть, чтобы дали шанс. Чемпионат Марса?
Хавбек недоволен количеством игрового времени в клубе
Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили в очередной раз высказался на счет того, что молодым игрокам не дают шансов.
"Разве те, кто выиграл чемпионат мира U-20, много играют? Будто это не достижение, а наоборот – последнее место заняли. Никто не смотрит, что люди выиграли чемпионат мира.
Я уже шутил, что еще надо выиграть, чтобы хотя бы шанс дали. Чемпионат Марса надо выиграть нам? Такое чувство было, что ты выиграл, люди на руках носят. Приходишь в клуб, а тут не изменилось ничего", – сказал Цитаишвили.
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Источник:ТРЕНДЕЦ
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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
14.05.2020 в 22:07
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nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
14.05.2020 в 22:03
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СашаXM (Хмельницкий)
14.05.2020 в 22:03
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