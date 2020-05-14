Цитаишвили: Что еще надо выиграть, чтобы дали шанс. Чемпионат Марса?

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили в очередной раз высказался на счет того, что молодым игрокам не дают шансов.

"Разве те, кто выиграл чемпионат мира U-20, много играют? Будто это не достижение, а наоборот – последнее место заняли. Никто не смотрит, что люди выиграли чемпионат мира.

Я уже шутил, что еще надо выиграть, чтобы хотя бы шанс дали. Чемпионат Марса надо выиграть нам? Такое чувство было, что ты выиграл, люди на руках носят. Приходишь в клуб, а тут не изменилось ничего", – сказал Цитаишвили.