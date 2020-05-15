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Клубы УПЛ договорились играть на своих домашних стадионах

Премьер-лига
(2 голосов)

При этом клубы гарантируют, что все требования по дезинфекции и безопасности будут соблюдены

Клубы УПЛ договорились играть на своих домашних стадионах
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий раскрыл детали возобновления УПЛ, которое должна состояться 30 мая. В частности, функционер рассказал о формате проведения грядущих поединков.

"Абсолютное большинство клубов поддержало решение возобновления чемпионата 30 мая. Обсуждалась возможность 6 июня или позже. Клубы поддержали 30 мая.

Сейчас все проходят подготовку, запланировали контрольные матчи. Команды готовятся к возобновлению чемпионата 30 мая.

Формат? Все клубы будут проводить матчи на своих стадионах. "Заря" будет играть в Запорожье. При этом, клуб гарантирует, что все требования по дезинфекции, безопасности участников и обслуживающих лиц будут соблюдены. Также это гарантировала "Александрия" и клубы второй шестерки", – сказал Дикий.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) Евгений Дикий
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (8)
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simargl (Чернигов)
15.05.2020 в 19:02
Вполне ожидаемо решение тех кто хотел играть в Киеве таки играть в Киеве между собой, зачем ШД ездить автобусом в Харьков?? ,а Заря и Александрия будут кататься ... итого у Десны вырисовывается только два выезда далеко. Не так и плохо в плотном графике, из минусов только последний тур в Запорожье
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0
0
миг-25 (киев)
15.05.2020 в 18:36
На своих так на своих-как сказал винницкий Барыга Петя -Заря -в Ворошиловград -а Бомжи на Бамбасс-Арену
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0
-5
Лекарь (село Дарница)
15.05.2020 в 18:11
Абсолютно верное решение. Таким образом, все будут в одинаковых условиях (ну, почти). Те, кто хотел играть дома - получат возможность играть типа дома. А те, кто не смог договориться с теми, кто хотел играть дома - договорятся о переносах матчей между собой, да и всё. Думаю, скоро и Шахтер, и Динамо объявят, что их матч пройдет в Киеве, а не в Харькове, например.
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+1
-2
vlotko (Броди)
15.05.2020 в 17:54
Все правильно, збирати велике скупчення футболістів, відірваних від дому, не доцільно - важко буде дотримуватися належної дисципліни і порядку на новому місці. Певний час займе адаптація. А так " з корабля на бал і назад на корабель ", ніхто в нікого нічого не вимагає.
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+2
-1
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Serega1111 (Киев)
15.05.2020 в 17:31
Ну и ладненько
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0
0
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Spokoyno (Киев)
15.05.2020 в 17:24
Кажись Зоря "виграла"... і її головному супернику доведеться їхати до неї Правда їй доведеться проробити цю процедуру тричі А одного разу їхати, витрачати часу на ще більшу поїздку.
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+3
-2
Лекарь (село Дарница)
15.05.2020 в 18:15
На любую хитрожопость найдется еще более крутая хитрожопость. Уверен, что все, кто базируется в Киеве или поблизости от Киева, скоро завалят УПЛ просьбами о переносах матчей в Киев. И будут играть в Киеве, с минимальными финансовыми и логистическими потерями. А вот прочим придется ездить тремя автобусами в Киев стотыщпятьсот раз
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+1
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
15.05.2020 в 17:07
Та хай вже дограють де небудь.
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+3
0


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