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Клубы УПЛ договорились играть на своих домашних стадионах
При этом клубы гарантируют, что все требования по дезинфекции и безопасности будут соблюдены
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий раскрыл детали возобновления УПЛ, которое должна состояться 30 мая. В частности, функционер рассказал о формате проведения грядущих поединков.
"Абсолютное большинство клубов поддержало решение возобновления чемпионата 30 мая. Обсуждалась возможность 6 июня или позже. Клубы поддержали 30 мая.
Сейчас все проходят подготовку, запланировали контрольные матчи. Команды готовятся к возобновлению чемпионата 30 мая.
Формат? Все клубы будут проводить матчи на своих стадионах. "Заря" будет играть в Запорожье. При этом, клуб гарантирует, что все требования по дезинфекции, безопасности участников и обслуживающих лиц будут соблюдены. Также это гарантировала "Александрия" и клубы второй шестерки", – сказал Дикий.
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