Клубы УПЛ договорились играть на своих домашних стадионах

Абсолютно верное решение. Таким образом, все будут в одинаковых условиях (ну, почти). Те, кто хотел играть дома - получат возможность играть типа дома. А те, кто не смог договориться с теми, кто хотел играть дома - договорятся о переносах матчей между собой, да и всё. Думаю, скоро и Шахтер, и Динамо объявят, что их матч пройдет в Киеве, а не в Харькове, например.