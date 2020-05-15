Ворскла получила результаты тестов на COVID-19: в команде заболевших нет

Во вторник 12 мая "Ворскла" вышла из отпуска и всей командой, включая игроков, тренеров и персонал, сдала тест на коронавирус.

Вчера пришли результаты тестирования – к счастью, заболевших среди полтавчан нет.

Таким образом уже сегодня команда Юрия Максимова приступила к полноценным тренировкам и готовится к рестарту чемпионата.

Напомним, что на карантин "Ворскла" ушла на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ.