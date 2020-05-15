Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла получила результаты тестов на COVID-19: в команде заболевших нет
Полтавчане приступили к тренировкам
Во вторник 12 мая "Ворскла" вышла из отпуска и всей командой, включая игроков, тренеров и персонал, сдала тест на коронавирус.
Вчера пришли результаты тестирования – к счастью, заболевших среди полтавчан нет.
Таким образом уже сегодня команда Юрия Максимова приступила к полноценным тренировкам и готовится к рестарту чемпионата.
Напомним, что на карантин "Ворскла" ушла на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Ворскла
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...