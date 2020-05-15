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Ворскла получила результаты тестов на COVID-19: в команде заболевших нет

Премьер-лига
(2 голосов)

Полтавчане приступили к тренировкам

Ворскла получила результаты тестов на COVID-19: в команде заболевших нет
Новина українською

Во вторник 12 мая "Ворскла" вышла из отпуска и всей командой, включая игроков, тренеров и персонал, сдала тест на коронавирус.

Вчера пришли результаты тестирования – к счастью, заболевших среди полтавчан нет.

Таким образом уже сегодня команда Юрия Максимова приступила к полноценным тренировкам и готовится к рестарту чемпионата.

Напомним, что на карантин "Ворскла" ушла на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Ворскла (Полтава) коронавирус
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Источник:
ФК Ворскла

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