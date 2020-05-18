Денисов: Выборы президента УПЛ не выглядят для клубов насущным вопросом

Генеральный директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал очередной перенос выборов президента УПЛ.

"Выборов президента УПЛ не будет 25 мая. Это означает, что процедура обнуляется - кандидатам в президенты, как новым, так и тем, которых мы уже знаем, придется заново регистрироваться. Естественно, если у них будет такое желание. Другой вопрос: судя из того, что происходило на встрече клубов, выборы президента не выглядели столь насущным для них вопросом. Выборы не просто перенесены на конкретную дату, они отодвинуты на неопределенный срок.

Плохо это или хорошо? Ситуация кажется неправильной - выглядит как кризис. С другой стороны, может быть это и хорошо. Возможно это даст толчок к тому, чтобы клубы сначала объединились по всем спорным вопросам внутри, а затем избрали менеджера, которому они же поставят коммерческие задачи", - сказал Денисов.