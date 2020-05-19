Премьер-лига
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ФК Львов узнал результаты тестов на COVID-19
И начал подготовку к игре
Игроки и тренерский штаб ПФК "Львов" прошли обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию.
По результатам тестирования - все здоровы.
После получения результатов игроки приступили к полноценным тренировкам с соблюдением требований УАФ.
Команда готовится к первому матчу Лиги после возобновления чемпионата. Он запланирован на 30 мая. Соперником в игре на выезде будет полтавская "Ворскла".
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Источник:ПФК Львів
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