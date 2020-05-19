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ФК Львов узнал результаты тестов на COVID-19

Премьер-лига
(1 голосов)

И начал подготовку к игре

ФК Львов узнал результаты тестов на COVID-19
Новина українською

Игроки и тренерский штаб ПФК "Львов" прошли обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию.

По результатам тестирования - все здоровы.

После получения результатов игроки приступили к полноценным тренировкам с соблюдением требований УАФ.

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Команда готовится к первому матчу Лиги после возобновления чемпионата. Он запланирован на 30 мая. Соперником в игре на выезде будет полтавская "Ворскла".

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов тестирование
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Источник:
ПФК Львів

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