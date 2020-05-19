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Мариуш Левандовски готов еще раз перейти в Шахтер

Премьер-лига
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Если бы был молодой. Конкурент для Степаненко?

Мариуш Левандовски готов еще раз перейти в Шахтер
Новина українською

Польскому опорнику "Шахтера" 2001-2010 годов Мариушу Левандовски, который сегодня работает тренером в клубе "Термалика", напомнили времена в Донецке.

- Часто вспоминаете время в "Шахтере"?

- Да, часто. Иногда общаемся с ребятами - с Томашем Хюбшманом, Андреем Пятовым, еще с кем-то. Связь и хорошие отношения - все это остается. Много времени провели в "Шахтере". Были и успехи, и поражения. Все помнишь, наблюдаешь за тем, как складывается сегодня. Хочется, чтобы команда вернулась в Донецк. Жаль, что так произошло. Никто не ожидал, что такое произойдет.

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- Оглядываясь назад, наверное, в своей жизни и карьере ничего бы не меняли?

- Я бы так же перешел в "Шахтер", где прошли лучшие годы моей футбольной жизни. Клуб мне много дал и многому научил.

Мы росли как коллектив. И сейчас "Шахтер" развивается дальше. Нет Левандовски, но есть другие ребята, которые хорошо защищают цвета этой команды. Я слежу за матчами "горняков". Когда есть возможность, бываю на еврокубковых играх.

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В статье: Томаш Хюбшман Андрей Пятов Донецк Мариуш Левандовски Шахтер (Донецк)
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Источник:
Шахтар

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