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Тайсон помогает социально незащищенным семьям с родного Пелотаса
В Бразилии
Бразильский вингер левого фланга "Шахтера" Тайсон после карантина вернулся в Украину и вместе с командой готовится к возобновлению сезона в УПЛ.
Впереди у "горняков" в рамках подготовки спарринг с лидером Первой лиги - львовским "Рухом".
А Тайсон, несмотря на пребывание на другом континенте, отличился благотворительностью в родной Бразилии.
Футболист принял участие в организации помощи малообеспеченным семьям из родного города Пелотас, что на самом юге Бразилии - недалеко от границы с Уругваем.
От имени Тайсона необходимые вещи передали представители ФК "Прогрессо" с того же Пелотаса.
Игрок "Шахтера" высказался по этому поводу:
Мы продолжаем бороться! Я это делаю, потому что хорошо знаю эту реальность.
Я вижу себя в каждом из этих лиц ...Только те, кто там побывал, могут понять, как это трудно! Я слежу, даже издалека, но всегда рядом.