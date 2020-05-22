Тайсон помогает социально незащищенным семьям с родного Пелотаса

Бразильский вингер левого фланга "Шахтера" Тайсон после карантина вернулся в Украину и вместе с командой готовится к возобновлению сезона в УПЛ.

Впереди у "горняков" в рамках подготовки спарринг с лидером Первой лиги - львовским "Рухом".

А Тайсон, несмотря на пребывание на другом континенте, отличился благотворительностью в родной Бразилии.

Футболист принял участие в организации помощи малообеспеченным семьям из родного города Пелотас, что на самом юге Бразилии - недалеко от границы с Уругваем.

От имени Тайсона необходимые вещи передали представители ФК "Прогрессо" с того же Пелотаса.

Игрок "Шахтера" высказался по этому поводу: