  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тайсон помогает социально незащищенным семьям с родного Пелотаса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон помогает социально незащищенным семьям с родного Пелотаса

Премьер-лига
(2 голосов)

В Бразилии

Тайсон помогает социально незащищенным семьям с родного Пелотаса
Новина українською

Бразильский вингер левого фланга "Шахтера" Тайсон после карантина вернулся в Украину и вместе с командой готовится к возобновлению сезона в УПЛ.

Впереди у "горняков" в рамках подготовки спарринг с лидером Первой лиги - львовским "Рухом".

А Тайсон, несмотря на пребывание на другом континенте, отличился благотворительностью в родной Бразилии.

Читайте такжеПрезидент Интернасьонала: Наши двери для Тайсона открыты, но у него есть варианты с большими европейскими клубами

Футболист принял участие в организации помощи малообеспеченным семьям из родного города Пелотас, что на самом юге Бразилии - недалеко от границы с Уругваем.

От имени Тайсона необходимые вещи передали представители ФК "Прогрессо" с того же Пелотаса.

Игрок "Шахтера" высказался по этому поводу:

Мы продолжаем бороться! Я это делаю, потому что хорошо знаю эту реальность.

Я вижу себя в каждом из этих лиц ...Только те, кто там побывал, могут понять, как это трудно! Я слежу, даже издалека, но всегда рядом.

Тайсон помогает социально незащищенным семьям с родного Пелотаса - изображение 1Тайсон помогает социально незащищенным семьям с родного Пелотаса - изображение 2
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) благотворительность
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...