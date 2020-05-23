Тащи: Поехал подписывать контракт в Москву без своих родителей. Футбола в этой истории мало

Полузащитник "Санкт-Паули" Борис Тащи рассказал историю с переходом в "Динамо" Москва.

- Была история, когда твой агент Андрей Белийчук чуть ли не 1 млн получил с твоего перехода в "Динамо" Москва.

- Думаю, там были большие деньги. Не знаю точных цифр. Что плохо – я себе все это иначе представлял. Я люблю футбол как игру. Я из нефутбольной семьи, очень доверял этому человеку. У нас сложились нормальные отношения.

Я даже поехал подписывать контракт в Москву без своих родителей. Когда я уже во все это попал, понял, что футбола в этой истории было мало. И я в свои 18 лет выбирался из ситуации. Это не футбольная ситуация, когда ты приехал и не дорабатываешь в отборе, технике. Там ничего не было о футбольных качествах.

У нас потом отношения испортились. Я человек справедливый. Когда понял, что ситуация несправедливая по отношению ко мне, я все ему высказал. Мы с ним отношения закончили. Потом я уже сам выбирался из истории через разные способы – аренды, разрыв контракта.

Молодые футболисты должны очень сильно думать, что они делают, потому что агенты такие ребята. Среди агентов много непорядочных людей, которые портят тебе несколько лет карьеры.

Если люди думали, что я поехал в Москву заработать деньги – глупость, абсолютная неправда. Единственное мое намерение – футбол, – сказал Тащи в эфире программы "Бомбардир".