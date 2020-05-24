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Шахтёр – Рух. Прямая трансляция товарищеского матча

Премьер-лига
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"Горняки" проведут спарринг с лидерами Первой лиги

Шахтёр – Рух. Прямая трансляция товарищеского матча
Новина українською

"Шахтер" сегодня проведет товарищеский матч с "Рухом".

Спарринг запланирован на 11:00. Встреча "горняков" с лидером Первой лиги состоится на территории тренировочного комплекса в Святошино.

Трансляция ФК "Шахтёр"

Трансляция ФК "Рух"

Напомним, рестарт УПЛ планируется 30 мая.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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