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Шахтёр – Рух. Прямая трансляция товарищеского матча
"Горняки" проведут спарринг с лидерами Первой лиги
"Шахтер" сегодня проведет товарищеский матч с "Рухом".
Спарринг запланирован на 11:00. Встреча "горняков" с лидером Первой лиги состоится на территории тренировочного комплекса в Святошино.
Трансляция ФК "Шахтёр"
Трансляция ФК "Рух"
Напомним, рестарт УПЛ планируется 30 мая.
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