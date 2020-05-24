Карпаты требуют от Ривер Плейта 2,5 млн евро за переход Карраскаля

El Intransigente.com сообщает, что львовские "Карпаты" требуют у "Ривер Плейта" деньги за трансфер Хорхе Карраскаля.

Украинский клуб хочет получить 2,5 миллиона за переход колумбийца.

Напомним, 21-летний Хорхе перешел "Ривер Плейт" на правах аренды зимой 2019-го года. "Карпаты" тогда получили за эту сделку 500 тысяч евро. В итоге аргентинский клуб воспользовался правом выкупа за 2,5 млн евро.

Руководство "Ривера" планировало выплатить сумму перехода "львам" двумя траншами по 1,25 миллиона евро.

На данный момент "Карпаты" ничего не получили от аргентинцев за трансфер атакующего полузащитника. Сейчас немецкий портал Тransfermarkt оценивает молодого игрока в 2,7 млн евро.

Хорхе Карраскаль принял участие в 17 матчах за "Ривер Плейт", в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.