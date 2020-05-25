Экс-игрок ФК Львов: Угрожали зарплатой в 5000 гривен

Полузащитник "Волыни" Ростислав Волошинович вспомнил, как в 2018 году происходила замена в УПЛ "Вереса" на ФК "Львов".

С 2016 года он играл в "Вересе", а в 2018-м - в той же команде, но называлась она уже ФК "Львов".

Футболистов никто и не спрашивал, чего им хотелось бы. Удалось уйти только тем, кого не хотели видеть, и кого согласились отпустить в другие команды. Я знаю, что некоторым на просьбу отпустить - угрожали дублем и зарплатой в 5 000 гривен.

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