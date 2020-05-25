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Экс-игрок ФК Львов: Угрожали зарплатой в 5000 гривен
Из-за ошибки врача не смог заиграть в команде
Полузащитник "Волыни" Ростислав Волошинович вспомнил, как в 2018 году происходила замена в УПЛ "Вереса" на ФК "Львов".
С 2016 года он играл в "Вересе", а в 2018-м - в той же команде, но называлась она уже ФК "Львов".
Футболистов никто и не спрашивал, чего им хотелось бы. Удалось уйти только тем, кого не хотели видеть, и кого согласились отпустить в другие команды. Я знаю, что некоторым на просьбу отпустить - угрожали дублем и зарплатой в 5 000 гривен.
Я в ФК "Львов" не заиграл из-за травмы, которую получил еще на сборе с "Вересом". Нужно было сразу ехать домой и лечиться. Но я врача послушал, который на глаз определил, что серьезного ничего было, а МРТ никто делать не захотел. В итоге после беговой работы я ситуацию еще и усугубил. После долгой паузы было уже трудно влиться в новый коллектив во Львове.