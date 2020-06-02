Ндиайе: Президент Ворсклы захотел меня подписать уже после первой тренировки

Защитник "Ворсклы" Пап-Альюн Ндиайе в интервью французской редакции сайта Goal рассказал о том, как проходит его карьера в Украине.

- Расскажите о том, как оказались в Украине и завоевали место в основе "Ворсклы"?

- Я приехал на просмотр прошлым летом. Изначально планировалось, что это будет неделя, но уже после первых тренировок все пошло так хорошо, что президент клуба решил на меня посмотреть лично.

В итоге, я провел большую сессию, и он сказал тренеру, что хочет сразу же подписать меня.

Так я оказался в "Ворскле". Сначала вышел на 5 минут в матче с "Карпатами", а потом вышел в старте на поединок против "Шахтера". Мы проиграли 4:0, но я думаю, что я отыграл неплохо.

К сожалению, наши поражения продолжались, что привело к смене тренера. В этот момент я перестал постоянно играть: был языковой барьер, да и тренер больше ставил меня на место опорного. В итоге, я на некоторое время выпал из состава и даже сыграл три матча за дубль.

Но после очередного очень тяжелого поражения во Львове был назначен новый тренер, после чего я снова получил свой шанс. Новый тренер поставил меня в центр обороны, и после моего удачного матча с "Днепром-1" я снова вернулся в основу.

- Местная пресса часто хвалит вашу игру, ставя в различные символические сборные.

- Допустим, в январе у нас было два больших матча с киевским "Динамо" и "Шахтером". В этих матчах я действительно сыграл хорошо, после чего оказался в команде недели по версии нескольких изданий. Также попал в символическую сборную УПЛ.

– За вами следят российские и испанские клубы. Что думаете будущем?

– Я иду от матча к матчу, не слишком проецирую себя на будущее. У меня контракт с "Ворсклой" до 2021 года. Недавно мы возобновили чемпионат. Есть хороший проект с тренером, который рассчитывает на меня.

Я не обращаю слишком много внимания на все это, даже если это мне льстит. Заинтересованные клубы знают, к кому обращаться.