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Тайе Тайво: В киевском Динамо нас приняли, будто мы - черные украинцы

Премьер-лига
(4 голосов)

В Киеве с расизмом никогда не сталкивался

Тайе Тайво: В киевском Динамо нас приняли, будто мы - черные украинцы
Новина українською

Нигерийский игрок "Динамо" 2012-2013 годов Тайе Тайво рассказал о своем переходе в киевский клуб и том, как его приняли в команде.

Тайе вспоминает, что поиграл в английском КПР, а потом вернулся в "Милан" в 2012 году. После одной из тренировок агент спросил, не хочет ли он перейти в "Динамо" Киев.

Я ответил: "Нет, я не хочу переезжать в Украину!". Сказал, что никогда там не был и не знаю, как выглядит Украина. Но он ответил: "Не волнуйся по этому поводу. К тому же, ты будешь играть в Лиге чемпионов". И я согласился. Каждый футболист хочет выступать в этом турнире.

Президент клуба ...не могу вспомнить его имя, но он удивительный человек, просто прекрасный. Если он что-то пообещал - не сомневайтесь, это будет сделано. Он все для тебя устроит. В "Динамо" был действительно замечательный период. Спасибо президенту за то, что дал мне шанс переехать в Украину и играть за этот великий клуб.

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И еще я встретил одного из моих хороших друзей, Милевского. Он классный парень. Мы прекрасно проводили время вместе. С Брауном Идейе, Аруной Лукманом, Айила Юссуфом, Алиевым, Хачериди, Ярмоленко, Гусевым, Шовковским и Гармашем. С Денисом было очень весело. Классные были времена! Мы всегда шутили с ними перед матчами.

У нас не было ощущения, что мы иностранцы. Наоборот, мы чувствовали себя как дома. Нас хорошо приняли, будто мы - черные украинцы. В чем бы мы не нуждались - нам пытались это дать. Мы могли сходить выпить вместе. Но я не пью алкоголь - только Кока-Колу или Фанту.

Тайе спросили, сталкивался ли он с расизмом в Украине.

Что? О нет-нет-нет. В Украине - нет.

Шутки Александра Алиева он расизмом не считает.

Футболисты всегда шутят. Это другое. Это может быть уместно от товарища по команде, но не от людей, которых ты не знаешь. К счастью, в Киеве я никогда не сталкивался с расизмом.

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В статье: Игорь Суркис расизм Тайе Тайво Динамо (Киев)
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Источник:
football.ua

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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
03.06.2020 в 14:52
Наконец-то адекватный чернокожий товарищ
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