Дуэлунд: В Дании у меня не было травм, но в Динамо это прямо какая-то напасть

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд в интервью журналу "Футбол" рассказал о своей адаптации в Украине, повышенной травматичности и не самом лучшем для команды нынешнем сезоне.

— Миккель, если временно не учитывать футбольную составляющую, вас все устраивает в Украине?

— Да, я очень счастлив здесь. Конечно, с футбольной точки зрения не все так гладко. За эти два года я больше времени провел в лазарете, чем на футбольном поле. Одна травма, другая, третья... Ранее я не был подвержен травмам, но в "Динамо" это прямо какая-то напасть! Определенно это влияло на мое настроение. Но я полюбил Киев. Красивый, великолепный город. Поначалу после жизни в небольших датских городах мне было непросто в таком огромном мегаполисе, но я уже привык.

— Чем объясните вашу повышенную травматичность?

— Никогда не знаешь, что может случиться и где тебя поджидает беда. В Дании у меня не было травм. Все пошло наперекосяк после перелома лодыжки. Думаю, все последующие травмы — следствие того перелома. Только я восстановился, как получил травму на той же ноге. Затем повредил голеностоп. Довелось перенести вторую операцию на лодыжке, в ходе которой мне из ноги удалили металлическую пластину. Сейчас я полностью восстановился и реально чувствую себя отлично. Вот такая история.

— С чем вы связываете затяжной игровой кризис команды?

— Знаете, я не люблю выносить на публику какую-то внутреннюю информацию. Считаю, это ни к чему хорошему не ведет и попросту глупо! Я не отрицаю, что были трудные времена. Однако сейчас клуб движется в правильном направлении. Мы обязательно выправим положение.

— Чувствуете ли вы давление из-за того, что "Динамо" не решает поставленные задачи ни на внутренней арене, ни в еврокубках?

— Конечно! "Динамо" — ведущий клуб Украины с богатой историей и европейским именем. Мы стремимся вернуться в Лигу чемпионов. Сегодня "Динамо" не соответствует своему статусу, но мы сделаем все, чтоб исправить это. Вот только подобное не может случиться за одну ночь — проснулся утром, а вокруг все в порядке. Это долгий процесс! Мы должны, как бы точнее выразиться, исцелиться, что ли. Все вместе! Все игроки, все тренеры, все фанаты.