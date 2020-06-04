Гендиректор Олимпика: У меня предчувствие, что с Карпатами не сыграем

Генеральный директор "Олимпика" Алексей Антонов отреагировал на вспышку COVID-19 в "Карпатах" в разговоре с телеканалом Футбол.

Впереди у донецких олимпийцев встреча с "зелено-белыми" в 27 туре УПЛ.

Мне искренне жаль, что так сложилось у ребят. В этой ситуации мог оказаться любой клуб. В львовском клубе работает родной нам человек - Роман Санжар. Не представляю, как им сейчас тяжело.

У меня предчувствие, что мы с ними не сыграем. Оптимистом можно быть, но нужно быть реалистом. Пока они соберутся, пока туда-сюда ...Они даже не успеют наиграть ребят из дубля.