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Гендиректор Олимпика: У меня предчувствие, что с Карпатами не сыграем
Не верит, что удастся наиграть ребят из дубля
Генеральный директор "Олимпика" Алексей Антонов отреагировал на вспышку COVID-19 в "Карпатах" в разговоре с телеканалом Футбол.
Впереди у донецких олимпийцев встреча с "зелено-белыми" в 27 туре УПЛ.
Мне искренне жаль, что так сложилось у ребят. В этой ситуации мог оказаться любой клуб. В львовском клубе работает родной нам человек - Роман Санжар. Не представляю, как им сейчас тяжело.
У меня предчувствие, что мы с ними не сыграем. Оптимистом можно быть, но нужно быть реалистом. Пока они соберутся, пока туда-сюда ...Они даже не успеют наиграть ребят из дубля.
"Олимпик" примет любое решение по матчу. Мы полностью на стороне "Карпат". Поддерживаем этот клуб и очень сильно переживаем. Это человеческие жизни.
Здесь уже не включается, у кого сколько очков и кто вылетает. Люди заболели, это самое главное. Скорее бы они выздоровели и встали на ноги. А футбол уже на втором плане.