Кириленко: В мае Карпаты делали два теста, и они вообще ничего не показали

Экс-нападающий "Карпат" Кирилл Кириленко, который на днях покинул команду, рассказал о распространении коронавируса во львовском клубе.

– Буквально пару дней назад появились новости, что в "Карпатах" произошла вспышка заболеваемости. Ты еще находился в это время в расположении команды?

– Нет. Ребятам делали тесты в понедельник, быстро получили результаты. Ужасно, конечно. Могу сказать, что до этого, в мае, мы делали два теста, и они вообще ничего не показали. 15-го числа – все хорошо, потом – через неделю – снова. А тут – такая ситуация.

– Как так получилось? Вроде все предыдущие тесты давали отрицательный результат, а тут сразу вспышка.

– Честно говоря, понятия не имею. Даже не представляю, как ребята могли заразиться. Тем более никаких же признаков болезни ни у кого не было, все тренировались спокойно, без каких-либо подозрений. Никто не жаловался, никому плохо не было. Да и по причине самочувствия никого от тренировок не отстраняли. Все было хорошо и гладко. И все так резко произошло. Надеюсь, что у всех все будет хорошо, команда выберется из ситуации, в которой оказалась.

Что касается лично меня, то знаю, что я здоров, по крайней мере по результатам последнего теста, который сдавал в Украине. Но хочу еще в Минске сделать, чтобы окончательно убедиться, что со мной все хорошо.

– В "Карпатах" какие-то меры предосторожности из-за вируса предпринимались?

– Безусловно. Когда команда вернулась к тренировкам после возобновления чемпионата, мы работали сугубо в группах по четыре-пять человек, не больше. Это рекомендация УАФ. Когда занимались в тренажерном зале, были всегда в перчатках. По базе ходили в масках. Постоянно использовали дезинфицирующие средства, в обязательном порядке ежедневно мерили температуру. То есть абсолютно все меры предосторожности клуб предпринимал.

Да и в целом в Украине, скажу честно, делают все, чтобы исключить рост заболеваемости. В тех же торговых центрах нельзя находиться без маски, там меряют температуру. В ресторанах, во Львове так точно, внутри сидеть нельзя, только на террасах.