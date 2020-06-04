Цитаишвили: Исмаили - быстрый, но не сказал бы, что он быстрее меня

Вингер киевского “Динамо” Георгий Цитаишвили подвел итоги недавнего матча с “Шахтером” (1:3), а также рассказал о физической готовности и настрое на ближайшую встречу с “Александрией”.

- Все отлично, чувствуем себя хорошо. Восстановились после матча с “Шахтером” и к “Александрии” должны быть более готовы физически. Было мало времени для подготовки к встрече с “горняками” и мы провели мало игр, чтобы набрать функциональную форму. Но сейчас все хорошо.

- Гио, раньше твоей слабой стороной называли игру в обороне, но в матче с “Шахтером” ты часто опускался и помогал защитникам. Это была тренерская установка?

- Думаю, у каждого игрока есть мотивация играть в первой команде. Это уже не дубль, это другой уровень, которому нужно соответствовать. Неприятно быть просто наблюдателем в моментах, когда “возят” твою команду или тяжело кому-то из партнеров. Лучше помогать в обороне, чтобы ребята тоже чувствовали поддержку.

- Даже на сегодняшней тренировке ты вызвался сыграть на позиции флангового защитника в двухсторонке. Целенаправленно стараешься прибавить в игре в обороне?

- Некому было играть правого защитника, и я сказал, что могу сыграть. Не вижу в этом проблемы. Если случится такая ситуация, что нужно будет встать в ворота, я буду готов помочь команде. Не буду прятаться, могу помочь везде.

- Всем запомнился твой смелый подкат против Исмаили в своей штрафной. Отрабатывал этот компонент?

- Перед каждой игрой я просматриваю, как играют мои оппоненты. Я знал, как Исмаили подключается в атаку, и что когда он прокидывает мяч, есть момент, чтобы отобрать его. И я выждал этот момент. Исмаили - быстрый, но не сказал бы, что он быстрее меня. Кроме того, я ведь живу с Денисом Поповым, научился у него делать подкаты и продемонстрировал это на поле. (Улыбается) Было немного страшно, что эпизод происходил в нашей штрафной, но я был уверен в том, что отберу мяч.

- “Динамо” и “Александрию” сейчас в турнирной таблице разделяют три очка. Это добавляет предстоящей встрече ответственности и принципиальности?

- Мы готовимся в обычном режиме. Каждая игра важна, тем более в нашей ситуации, когда четыре команды борются за второе место. Для нас матч с “Александрией” будет важным, как и остальные поединки в первой шестерке. Ставим перед собой цель и надеемся ее добиться.