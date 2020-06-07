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Олимпик - Мариуполь 2:2. Мастерство замен

Премьер-лига
(1 голосов)

Решающие голы в игре забивали игроки вышедшие на замену

Олимпик - Мариуполь 2:2. Мастерство замен
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Донбасское дерби получилось богатым на события, а команды на двоих забили сразу четыре гола. Скорее всего, именно ничья - наиболее справедливый итог игры, но в середине первого тайма "Олимпик" мог расчитывать на пенальти, который вполне мог изменить исход встречи.

Детальный отчет ожидайте в ближайшее время

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Главный арбитр: Александр Дердо (Черноморск)
Ассистенты: Валентин Куцев (Киев), Виктор Матяш (Донецк)
Олимпик - ФК Мариуполь 2:2
Голы: Виталий Балашов 16, Андрей Кравчук 83 - Сергей Чоботенко 35, Алексей Кащук 86
Олимпик: Артём Кичак, Дмитрий Гришко, Захедитабар Шахаб, Иван Зотько, Даниэль Романовский (Андрей Кравчук 64), Виталий Балашов (Денис Баланюк 74), Максим Тейшейра (Евгений Пасич 64), Никита Кравченко, Евгений Цымбалюк, Орест Лебеденко, Сергей Политыло
ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Джойским Дава, Дмитрий Топалов (Вячеслав Чурко 64), Дмитрий Мишнёв, Сергей Горбунов (Виктор Корниенко 57), Валерий Федорчук (Алексей Кащук 76), Игорь Кирюханцев (Игорь Тищенко 76), Даниил Игнатенко, Андрей Кулаков (Руслан Фомин 64)
Предупреждения: Иван Зотько 12, Захедитабар Шахаб 20 - Валерий Федорчук 42, Сергей Чоботенко 86

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В статье: ФК Мариуполь Виталий Балашов Олимпик (Донецк) Сергей Чоботенко Андрей Кравчук Алексей Кащук
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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
07.06.2020 в 16:09
Судейский беспредел !!! Тянут за уши шахтьор-2 ....
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+1
-1
Trztrqtr (Украина)
07.06.2020 в 16:11
Шариков, ты дура. Лечиться тебе пора, электричеством-с, пес ты блохастый
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+1
-2
balamyt (Boston)
07.06.2020 в 15:59
Дур-до отобрал 2 очка у Олимика ...(пенальти и красивый чистый гол )
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0
-1
absurdlight (Kiev)
07.06.2020 в 15:58
Центральный матч букмекерских контор или букмекерская ничья. :)
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0
0


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