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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Идеалы верности. Шовковский, Срна, Ярмоленко и другие легенды клубов УПЛ. ВИДЕО

Премьер-лига
(2 голосов)

О тех, кто сыграл 200 и более матчей только в одной команде

Идеалы верности. Шовковский, Срна, Ярмоленко и другие легенды клубов УПЛ. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Пауло Мальдини, Карлос Пуйоль, Райан Гиггз, Стивен Джеррард - с каждой из этих фамилия ассоциируется конкретный клуб. Нынешний футбол побуждает игроков часто менять команды в поисках результатов и высоких заработков. Но из каждого правила есть исключения. И украинский футбол в этом случае не уникален. В новом сюжете от UA-Футбол мы расскажем о самых преданных игроках, которые уже стали или в будущем станут легендами украинских клубов.

В последние годы чемпионат Украины существенно снизил "средний возраст". А вы видите среди нынешнего поколения тех, кто будет предан одному клубу до конца карьеры?

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В статье: Андрей Ярмоленко Александр Шовковский Дарио Срна Игорь Худобяк канал UA-Футбол
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