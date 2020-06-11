Идеалы верности. Шовковский, Срна, Ярмоленко и другие легенды клубов УПЛ. ВИДЕО

Пауло Мальдини, Карлос Пуйоль, Райан Гиггз, Стивен Джеррард - с каждой из этих фамилия ассоциируется конкретный клуб. Нынешний футбол побуждает игроков часто менять команды в поисках результатов и высоких заработков. Но из каждого правила есть исключения. И украинский футбол в этом случае не уникален. В новом сюжете от UA-Футбол мы расскажем о самых преданных игроках, которые уже стали или в будущем станут легендами украинских клубов.

В последние годы чемпионат Украины существенно снизил "средний возраст". А вы видите среди нынешнего поколения тех, кто будет предан одному клубу до конца карьеры?