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Двое игроков Мариуполя вернулись к тренировкам в общей группе

Премьер-лига
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После повреждений

Двое игроков Мариуполя вернулись к тренировкам в общей группе
Новина українською

Хавбеки "Мариуполя" Павел Полегенько и Илья Путря после травм вернулись к тренировкам с командой, сообщает телеканал Футбол.

Илья травмировался еще в марте - накануне карантина.

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В то же время в следующем матче УПЛ команде Бабича не помогут опорный полузащитник Валерий Федорчук и защитник Сергей Чоботенко, которые будут отбывать дисквалификацию.

Напомним, что в 26 туре УПЛ "Мариуполь" завтра встретится с полтавской "Ворсклой".

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Валерий Федорчук Павел Полегенько Илья Путря Сергей Чоботенко тренировка
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Источник:
Футбол News

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