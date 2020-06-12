Двое игроков Мариуполя вернулись к тренировкам в общей группе

Хавбеки "Мариуполя" Павел Полегенько и Илья Путря после травм вернулись к тренировкам с командой, сообщает телеканал Футбол.

Илья травмировался еще в марте - накануне карантина.

В то же время в следующем матче УПЛ команде Бабича не помогут опорный полузащитник Валерий Федорчук и защитник Сергей Чоботенко, которые будут отбывать дисквалификацию.

Напомним, что в 26 туре УПЛ "Мариуполь" завтра встретится с полтавской "Ворсклой".