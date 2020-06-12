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Ворскла провела товарищеский поединок с Ингульцом
Молодежным составом
Накануне полтавчане сборной командой U-19 и U-21, чемпионаты в которых досрочно завершены, провели спарринг с "Ингульцом" - команда Сергея Лавриненко готовится к рестарту Первой лиги.
Контрольный поединок
"Ворскла" (молодежный состав) - "Ингулец" - 0:2
Голы: 62, 90
"Ворскла": Исенко, Хуанма (Пось, 72), Опанасенко (Дмитрук, 39), Мельничук (Пилипенко, 77), Чуев (Куценко, 58), Козыренко (Толстый, 69), Галата (Бугаенко, 55), Челядин (Посевкин, 65, Кулаковский, 88), Белый (Мамро, 60), Стрижак (Костенко, 72), Оскар (Руденко, 69).