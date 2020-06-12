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Ворскла провела товарищеский поединок с Ингульцом

Премьер-лига
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Молодежным составом

Ворскла провела товарищеский поединок с Ингульцом
Новина українською

Накануне полтавчане сборной командой U-19 и U-21, чемпионаты в которых досрочно завершены, провели спарринг с "Ингульцом" - команда Сергея Лавриненко готовится к рестарту Первой лиги.

Контрольный поединок

"Ворскла" (молодежный состав) - "Ингулец" - 0:2

Голы: 62, 90

"Ворскла": Исенко, Хуанма (Пось, 72), Опанасенко (Дмитрук, 39), Мельничук (Пилипенко, 77), Чуев (Куценко, 58), Козыренко (Толстый, 69), Галата (Бугаенко, 55), Челядин (Посевкин, 65, Кулаковский, 88), Белый (Мамро, 60), Стрижак (Костенко, 72), Оскар (Руденко, 69).

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В статье: Ворскла (Полтава) Товарищеский матч Контрольный матч Ингулец (Петрово) спарринг
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Источник:
Інгулець

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