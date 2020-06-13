Игорь Шуховцев назвал сильные стороны Зари перед матчем с Динамо

Бывший голкипер "Зори" Игорь Шуховцев поделился ожиданиями от матча луганчан с "Динамо" Киев в 26-м туре УПЛ.

- "Динамо" и "Заря" после длительной паузы провели по два матча. Что можете сказать о готовности команд перед очным поединком? Кто выглядит предпочтительней?

- Думаю, к поединку готовы две команды, причем в самой лучшей форме. А кто выглядит предпочтительней? Трудно отдать кому-то перевес, шансы до игры равны.

- В "Заре" Леднев сейчас на ведущих ролях. Его отсутствие скажется на действиях команды?

- Конечно, его отсутствие скажется, он ведущий игрок. Но футбол это командная игра. "Заря" достаточно коммуникабельная команда, которая может решить и эту проблему. Да, Леднев это фигура для команды, но не думаю, что отсутствие одного игрока может повлиять на ключевую роль в рисунке игры.

- Как понимать, что накануне такой важной игры в СМИ разгоняют тему о неблагополучной финансовой ситуации в "Заре". Если команда не выйдет в еврокубки, то может прекратить свое существование, "якобы" об этом дал понять владелец клуба.

- Не знаю, насколько это глобально и серьезно, но понятно, что для "Зари" не очень хороший момент накануне важного поединка. Хотя если футболисты профессионалы, они должны забыть о негативе выходить и показывать хорошую игру. Но для "Динамо" это дополнительный плюс. Все футболисты читают прессу, все это слышат и знают. Но обращать на это внимание не стоит.

- Какие сильные стороны и недостатки можете отметить у команд?

- Сильная сторона "Зари" это скоростные командные действия и схематичный рисунок игры. Недостаток иногда проявляется в обороне. "Динамо" играет качественней первые таймы, но если возникает какая-то проблема или пропущенный мяч, то они сбиваются, немного теряя рисунок игры. Это минус. У киевлян есть потенциал, и если они включают скорости с индивидуальными действиями футболистов, то это может быть их козырем.