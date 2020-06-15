Цитаишвили получает в Грузии детальный разбор своей игры в каждом матче

Вингер правого фланга киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили признался, что его отец Климентий Цитаишвили, проживающий в Грузии, смотрит каждый матч с участием сына и разбирает отдельно каждый эпизод его игры, перемещений в обороне, атаке.

Я приезжаю домой и первое время мы просто разговариваем - включаем телевизор и смотрим, он [отец] показывает не только мои моменты.

Он смотрит целом игру, как я перемещался, как я работал в обороне. О каждом момент рассказывает. Я говорю, как я считаю - он говорит, как должно быть на самом деле.