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Цитаишвили получает в Грузии детальный разбор своей игры в каждом матче

Премьер-лига
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От папы

Цитаишвили получает в Грузии детальный разбор своей игры в каждом матче
Новина українською

Вингер правого фланга киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили признался, что его отец Климентий Цитаишвили, проживающий в Грузии, смотрит каждый матч с участием сына и разбирает отдельно каждый эпизод его игры, перемещений в обороне, атаке.

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Я приезжаю домой и первое время мы просто разговариваем - включаем телевизор и смотрим, он [отец] показывает не только мои моменты.

Он смотрит целом игру, как я перемещался, как я работал в обороне. О каждом момент рассказывает. Я говорю, как я считаю - он говорит, как должно быть на самом деле.

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В статье: Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили Климентий Цитаишвили
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Источник:
Профутбол

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