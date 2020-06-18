Суркис о Супряге: То, что он играет в матчах против Динамо - это моя ошибка

Президент "Динамо" Игорь Суркис признался об особенностях арендного соглашения с "Днепр-1" по нападающему киевлян Владиславу Супряге, который в последнем матче между командами забил 3 гола.

Суркис сообщил, что Супряга играет против "Динамо", в отличие от других арендованных футболистов, потому что между "бело-синими" и "Днепр-1" была договоренность об этом футболисте.

И я, и клуб ее выполняем. Позвонил Русол [Андрей Русол - исполнительный директор "Днепра-1"]. Я сказал, что не возражаю. Если бы мы боролись за первое место - другое дело, а в этом случае ...Я прямо скажу, это моя ошибка. Я позволил, чтобы он играл.

Суркис отметил, что в следующем матче с "Шахтером" тренер "Днепра-1" Михайленко не взял в состав Супрягу.

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Но в тот раз вышел и так звезды сошлись! А теперь у меня есть такой мотивационный момент: когда он вернется, я сяду напротив и скажу: "Вот ты забил киевскому "Динамо" 3 гола ...А теперь доказывай! Зарплату же я тебе буду платить? За него, по большому счету, если бы мы не тряслись за результат, радоваться надо за парня! Ну первый мяч не очень, второй головой забил, а третий - всех центральных защитников вместе с опорником на задницу посадил! Лобановский бы проснулся и помахал ему рукой за этот мяч! Может придет и у нас так будет забивать?

Также в Суркиса спросили, во сколько "Динамо" обошелся выкуп контракта Супряги.