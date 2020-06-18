Степаненко и Мораес вернулись в общую группу Шахтера

"Шахтер" завершает подготовку к календарному матчу 27-го тура УПЛ с "Александрией".

Сегодня "горняки" провели тренировку, в которой работали Степаненко и Мораес, которые вернулись в строй после небольших повреждений.

Не готовятся к предстоящей встрече травмированные Исмаили, Валерий Бондарь, Максим Малышев и Майкон. Также индивидуальная программа сегодня была у Артема Бондаренко.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Александрия" состоится в субботу 20 июня на НСК "Олимпийский". Начало поединка – в 19:30.