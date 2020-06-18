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Степаненко и Мораес вернулись в общую группу Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки готовятся к Александрии

Степаненко и Мораес вернулись в общую группу Шахтера
Новина українською

"Шахтер" завершает подготовку к календарному матчу 27-го тура УПЛ с "Александрией".

Сегодня "горняки" провели тренировку, в которой работали Степаненко и Мораес, которые вернулись в строй после небольших повреждений.

Не готовятся к предстоящей встрече травмированные Исмаили, Валерий Бондарь, Максим Малышев и Майкон. Также индивидуальная программа сегодня была у Артема Бондаренко.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Александрия" состоится в субботу 20 июня на НСК "Олимпийский". Начало поединка – в 19:30.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Исмаили Максим Малышев Жуниор Мораес Валерий Бондарь Майкон де Андраде Артем Бондаренко
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
18.06.2020 в 18:16
Костолом и Иуда вернулись...
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