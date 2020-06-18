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Степаненко и Мораес вернулись в общую группу Шахтера
Горняки готовятся к Александрии
"Шахтер" завершает подготовку к календарному матчу 27-го тура УПЛ с "Александрией".
Сегодня "горняки" провели тренировку, в которой работали Степаненко и Мораес, которые вернулись в строй после небольших повреждений.
Не готовятся к предстоящей встрече травмированные Исмаили, Валерий Бондарь, Максим Малышев и Майкон. Также индивидуальная программа сегодня была у Артема Бондаренко.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Александрия" состоится в субботу 20 июня на НСК "Олимпийский". Начало поединка – в 19:30.
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Источник:ФК Шахтер
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
18.06.2020 в 18:16
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