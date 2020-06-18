Заря сделала предложение форварду сборной Армении

Луганская "Заря" проявляет активный интерес к нападающему ереванского "Пюника" и сборной Армении Артур Миранян.

По информации сайта zarya.lg.ua, луганский клуб уже сделал предложение относительно перехода 24-летнего игрока.

Отметим, что Миранян сейчас находится в статусе свободного агента, так как покинул "Пюник" в конце мая и поэтому может достаться луганчанам бесплатно.

Также сообщается, что интересы игрока представляет агент Вадим Шаблий.

Миранян является воспитанником донецкого "Шахтера". Покинул донецкий клуб в 2014 году, затем год поиграл в "Вардаре", а еще через год перешел в "Пюник".

Интересно, что форвард начинал играть за юношеский сборные Украины (U-17, 18, 19), однако в категории U-21 играл уже за Армению. Также провел один матч за национальную сборную Армении (в отборе к Евро-2020).