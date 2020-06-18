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Заря сделала предложение форварду сборной Армении

Премьер-лига
(1 голосов)

Артур Миранян может вернуться в Украину

Заря сделала предложение форварду сборной Армении
Новина українською

Луганская "Заря" проявляет активный интерес к нападающему ереванского "Пюника" и сборной Армении Артур Миранян.

По информации сайта zarya.lg.ua, луганский клуб уже сделал предложение относительно перехода 24-летнего игрока.

Отметим, что Миранян сейчас находится в статусе свободного агента, так как покинул "Пюник" в конце мая и поэтому может достаться луганчанам бесплатно.

Также сообщается, что интересы игрока представляет агент Вадим Шаблий.

Миранян является воспитанником донецкого "Шахтера". Покинул донецкий клуб в 2014 году, затем год поиграл в "Вардаре", а еще через год перешел в "Пюник".

Интересно, что форвард начинал играть за юношеский сборные Украины (U-17, 18, 19), однако в категории U-21 играл уже за Армению. Также провел один матч за национальную сборную Армении (в отборе к Евро-2020).

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В статье: Заря (Луганск) Артур Миранян
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Источник:
.zarya.lg.ua

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Комментарии (3)
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liverrpoolfc1892 (Київ)
18.06.2020 в 20:46
будет кому шаурму на сборах делать
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Инспектор ( )
18.06.2020 в 20:00
Сборная Армении? Ну и ну...
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Эйфоретик
18.06.2020 в 19:37
А за тобою Арарат,Армения мояяяяяя...Сильный трансфер.Я думаю что есть игроки-украины посильнее.Верните Пилипа Бруньковского или Дегтяренко Макса.Сильнейшие форварды.
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